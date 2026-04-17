Roma 13enne precipita dal secondo piano e muore Trovato un biglietto di addio | Sono stanco della scuola Indaga la polizia

Una ragazza di 13 anni è morta nella notte a Roma dopo essere caduta dal secondo piano della sua abitazione. Accanto al suo corpo è stato trovato un biglietto in cui scriveva di essere stanca della scuola. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La famiglia è stata informata dell’accaduto e sono in corso verifiche sulle cause della caduta.

Una tragedia ha scosso Roma durante la notte scorsa. Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita precipitando dalla finestra della propria abitazione, situata al secondo piano di un edificio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Roma, tredicenne muore precipitando dal secondo piano. In casa un biglietto: “Sono stanco della scuola”Roma, 17 aprile 2026 - Un ragazzino di 13 anni è morto precipitando dalla finestra al secondo piano dell'appartamento dove abitava a Roma. Muore a 13 anni precipitando dal secondo piano e lascia un biglietto: “Sono stanco della scuola”(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è precipitato la notte scorsa dalla finestra al secondo piano dell'appartamento dove viveva in via Olona, nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Roma, shock a Parco Marconi: 13enne aggredito con tirapugni per difendere amiche.; Aggressione choc a Roma: 13enne picchiato con un tirapugni al parco, sarebbe grave; Tragedia a Roma: operaio precipita da un ponteggio e muore, rinvio per quattro indagati; Drammatico incidente a Civita Castellana: bimbo di 18 mesi in lotta per la vita al Gemelli di Roma. Roma, 13enne precipita dal secondo piano e muore. Trovato un biglietto di addio: Sono stanco della scuola. Indaga la poliziaRoma, dramma nella notte: un ragazzo tredicenne muore precipitando dal secondo piano. Lascia un biglietto sulla scuola. Indaga la polizia ... orizzontescuola.it Ragazzo di 13 anni precipita dalla finestra e muore nella notte a Roma: in casa trovato un bigliettoNella notte un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato dalla finestra a Roma. Gli agenti di polizia del commissariato Salario hanno trovato un biglietto. fanpage.it Gasperini sarà l'allenatore della Roma anche il prossimo anno Le sue parole facebook 17/4/26.Si sta svolgendo a Sacrofano (Roma) il 45° Convegno delle Caritas italiane su“ANNUNCIARE IL VANGELO E PROMUOVERE L'UMANO.Imparate a fare il bene, cercate la giustizia(Is 1,17)”. Presenti per Chioggia il direttore d.Yacopo e il referente Ser x.com