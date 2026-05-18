Nel 2027, Gault&Millau Italia approderà a Torino, portando con sé una nuova categoria chiamata POP. Questa novità modificherà il metodo di valutazione dei ristoranti, introducendo criteri specifici per questa sezione. Gli ispettori incaricati di valutare i locali resteranno anonimi, come avviene tradizionalmente nel settore, e saranno loro a selezionare i ristoranti che entreranno nella lista. La presenza di questa categoria rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità di giudizio finora adottate.

? Punti chiave Come cambierà la valutazione dei ristoranti con la nuova categoria POP?. Chi sono gli ispettori anonimi che sceglieranno i nuovi locali?. Perché la Regione Piemonte ha scelto Torino per questo debutto internazionale?. Dove si terranno i corsi di formazione per i nuovi ispettori?.? In Breve Espansione prevista verso Nord Italia e Toscana entro il 2028 e tutta Italia nel 2030.. Oltre cento ispettori formati a Monforte d'Alba valuteranno anche la categoria informale POP.. Il progetto prevede pubblicazioni bilingue cartacee e consultazione gratuita online sul sito ufficiale.. Daniele Scaglia e Alberto Cirio hanno presentato l'iniziativa durante il Salone del Libro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, capitale del gusto: arriva nel 2027 Gault&Millau Italia

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