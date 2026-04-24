Torino è la capitale del CO2 | Torino guida l’Italia per emissioni
Torino si trova in cima alla classifica italiana delle città con le emissioni di anidride carbonica, con un totale di circa 19 milioni di tonnellate emesse secondo l'analisi Resolglass 2026. Questa cifra rappresenta la quantità di gas serra rilasciata nell’atmosfera dalla città nell’ultimo anno. I dati si riferiscono alle emissioni complessive prodotte da attività industriali, trasporti e consumi energetici locali.
?? Cosa sapere Torino registra 19 milioni di tonnellate di CO2 emesse secondo l'analisi Resolglass 2026. Il dato supera le emissioni di Milano e Bologna evidenziando criticità nel Nord Italia. Torino guida il peggioramento ambientale in Italia con 19 milioni di tonnellate di CO2 emesse, secondo l'analisi 2026 di Resolglass che colloca la città al primo posto per impatto emissivo nel Paese. Il quadro della transizione climatica globale si gioca sui centri urbani, dove le prime 26 metropoli co .🔗 Leggi su Ameve.eu
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