La prima Gault&Millau italiana nascerà a Torino a gennaio

A Torino, a gennaio, aprirà il primo ristorante italiano associato alla guida gastronomica Gault&Millau. L'apertura si inserisce in un percorso di rafforzamento dell'offerta culinaria cittadina e rappresenta un passo importante per la presenza della guida nel paese. La decisione arriva dopo mesi di preparativi e si inserisce in un progetto di espansione nel settore della ristorazione italiana. La nuova struttura sarà situata nel centro della città e proporrà un menù che riflette la filosofia della guida.

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