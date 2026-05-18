La prima Gault&Millau italiana nascerà a Torino a gennaio
A Torino, a gennaio, aprirà il primo ristorante italiano associato alla guida gastronomica Gault&Millau. L'apertura si inserisce in un percorso di rafforzamento dell'offerta culinaria cittadina e rappresenta un passo importante per la presenza della guida nel paese. La decisione arriva dopo mesi di preparativi e si inserisce in un progetto di espansione nel settore della ristorazione italiana. La nuova struttura sarà situata nel centro della città e proporrà un menù che riflette la filosofia della guida.
Torino aggiunge un altro tassello alla sua strategia di posizionamento gastronomico internazionale. All’inizio del 2027 il capoluogo piemontese ospiterà infatti la presentazione della prima edizione italiana della guida Gault&Millau, storico marchio francese della critica gastronomica presente oggi in una ventina di Paesi. L’annuncio è arrivato al Salone del Libro, nello stand della Regione Piemonte, durante un incontro con Alberto Cirio, presidente della Regione, e Daniele Scaglia, general manager e chief inspector di Gault&Millau Italia, intervistato da Luca Iaccarino. La scelta di partire da Torino, ha spiegato Scaglia, non era automatica per un brand internazionale che entra in un mercato già molto affollato sul piano delle guide e delle classifiche gastronomiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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