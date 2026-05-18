Torino 150 studentesse sfidano l’IA per il futuro delle donne STEM

In una città italiana, 150 studentesse stanno partecipando a un evento dedicato all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nel campo delle discipline STEM. Lo scopo è esplorare come le giovani possano utilizzare le tecnologie per affrontare le disparità di genere in ambito lavorativo. L'evento si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulla partecipazione femminile nel mercato del lavoro, che vede il Paese occupare la posizione numero 117 su una classifica internazionale.

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?? Punti chiave Come possono le studentesse usare l'IA per colmare il divario di genere? Perché l'Italia occupa solo il 117° posto nella partecipazione femminile lavorativa? Chi guiderà i dieci team di studentesse durante l'hackathon a Torino? Quali barriere invisibili ostacolano l'accesso delle donne ai ruoli decisionali??? In Breve 19 maggio l'evento si terrà presso la Fabbrica delle E di Torino Italia 117° posto nel Global Gender Gap Report 2025 per partecipazione femm . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, 150 studentesse sfidano l’IA per il futuro delle donne STEM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, 150 studentesse sfidano l’IA: nasce il futuro STEM? Cosa sapere Il 19 maggio 150 studentesse partecipano all'Hackher presso la Fabbrica delle E a Torino. IA e futuro: tre studentesse sfidano Roma nella RomeCup? Cosa sapere Tre studentesse dell'Istituto Quintino Sella partecipano alla 19esima RomeCup Hack4SocialAI a Roma.