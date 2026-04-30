Torino 150 studentesse sfidano l’IA | nasce il futuro STEM

Il 19 maggio, presso la Fabbrica delle E a Torino, si è svolto un evento che ha visto la partecipazione di 150 studentesse. Queste giovani hanno affrontato un hackathon dedicato alle discipline STEM, mettendo alla prova le proprie competenze contro l’intelligenza artificiale. L’iniziativa ha coinvolto ragazze provenienti da diverse scuole e si è concentrata su attività pratiche legate alla tecnologia e all’innovazione.

? Cosa sapere Il 19 maggio 150 studentesse partecipano all'Hackher presso la Fabbrica delle E a Torino.. L'evento mira a ridurre il divario di genere nei settori STEM con Microsoft e IBM.. Il 19 maggio 2026, centocinquanta studentesse delle scuole superiori si sfideranno nella Fabbrica delle ‘E’ a Torino per sviluppare applicazioni basate sull’intelligenza artificiale durante la decima edizione di Hackher. La rassegna nazionale che punta a colmare il divario di genere nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica approda nel capoluogo piemontese dopo aver già toccato realtà urbane come Genova, Napoli, Roma e Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, 150 studentesse sfidano l’IA: nasce il futuro STEM Notizie correlate IA e futuro: tre studentesse sfidano Roma nella RomeCup? Cosa sapere Tre studentesse dell'Istituto Quintino Sella partecipano alla 19esima RomeCup Hack4SocialAI a Roma. Cagliari: 150 giovani sfidano il futuro al Super Next GenCentocinquanta giovani tennisti si stanno radunando a Cagliari per il Super Next Gen Forte Village 2026, un torneo che si svolgerà dal 3 al 12 aprile...