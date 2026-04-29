IA e futuro | tre studentesse sfidano Roma nella RomeCup
Tre studentesse di un istituto scolastico partecipano alla 19esima edizione della RomeCup Hack4SocialAI a Roma. La competizione coinvolge giovani sviluppatori e innovatori nel campo dell'intelligenza artificiale con l’obiettivo di affrontare sfide sociali. L’evento vede la presenza di studenti provenienti da diverse scuole e si svolge nella capitale italiana. La partecipazione delle studentesse rappresenta una delle iniziative dedicate alla promozione dell’educazione tecnologica tra i giovani.
? Cosa sapere Tre studentesse dell'Istituto Quintino Sella partecipano alla 19esima RomeCup Hack4SocialAI a Roma.. Il progetto affronta temi di sostenibilità e inclusione legati all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.. Tre studentesse della classe 4A dell’Istituto dei Servizi Commerciali Quintino Sella sono partite per Roma per affrontare la 19esima edizione della RomeCup Hack4SocialAI, una sfida nazionale che mette in campo le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Il viaggio verso la capitale rappresenta il culmine di un percorso iniziato mesi fa tra i banchi della sezione professionale dell’Istituto V. Alfieri, sotto la guida della Dirigente scolastica Maria Stella Perrone.🔗 Leggi su Ameve.eu
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