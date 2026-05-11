Top Gun e Top Gun | Maverick nell’UCI Luxe Fiumara a 40 anni dall' uscita del cult con Tom Cruise

A quarant’anni dalla prima uscita, il film cult con Tom Cruise torna nelle sale di un cinema di Genova in un doppio appuntamento. La proiezione include sia il film originale che il sequel, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivedere le due pellicole che hanno segnato un’epoca nel cinema di Hollywood. L’evento si svolge presso l’UCI Luxe Fiumara, che ha programmato le due proiezioni per celebrare l’anniversario.

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