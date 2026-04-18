È stato ufficializzato il progetto di un terzo film della serie Top Gun, con Tom Cruise che interpreterà ancora il personaggio di Maverick. Il sequel ha ottenuto una forte risposta di pubblico, e ora si procede con le fasi di produzione per portare a termine questa nuova avventura cinematografica. Non sono stati ancora rivelati dettagli sulla data di uscita o sul cast completo, ma l’interesse resta elevato tra gli appassionati.

È fatta! Il terzo capitolo di Top Gun, il cui sequel ha riscosso un successo senza precedenti come per il primo film, si farà. Paramount dà il via libera a un prosieguo della narrazione. Pete Mitchell istruttore di una nuova generazione di piloti, tra droni, IA e una missione impossibile. Le riprese inizieranno nel 2027, mentre l’uscita è prevista per il 2028. Tom Cruise riprenderà il ruolo del Capitano Pete “Maverick” Mitchell, questa volta come comandante della TOPGUN School e mentore di un gruppo di piloti chiamati ad affrontare una minaccia che mescola guerra convenzionale e intelligenza artificiale. Alla regia torna Joseph Kosinski, mentre Ehren Kruger e Christopher McQuarrie firmano lo script.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Top Gun 3, Tom Cruise torna nella cabina di Maverick per l’ultimo volo

L’avete mai vista la moto di Tom Cruise (Maverick, Top Gun) dal vivo

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