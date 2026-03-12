Una crisi globale ha trasformato il panorama politico, portando figure come Tony Blair e José Maria Aznar a sembrare più inquietanti di quanto siano mai state. La sensazione che si prova è quella di trovarsi in una scena di

Uno degli effetti collaterali di questa crisi globale è quello di darci la sensazione di vivere in una riedizione di La notte dei morti viventi, il film cult di George A. Romero che risale al 1968. Eh già, nell'anno in cui dovevamo chiedere l'impossibile e cambiare il mondo quel regista visionario veniva a dirci che i morti sarebbero tornati a mangiarci vivi. E infatti il titolo originale del film era The Flesh Eaters, i mangiatori di carne (umana s'intende, sennò che gusto c'è?). Ci sono quelli che non si è mai riusciti a seppellire totalmente, c'è sempre stata una mano che sporgeva dalla tomba. Penso a John Bolton, un perfetto flash eater....

© It.insideover.com - Da Tony Blair a José Maria Aznar, non è politica ma la notte dei morti viventi

