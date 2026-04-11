Microcasa di 13 metri quadri con bagno il Comune prova a vietare la vendita | Troppo piccola per viverci

Un monolocale di 13 metri quadrati, con bagno, è stato costruito nel 1881 e risulta documentato come abitazione fin dal 1947, con una destinazione che indica un unico vano e un servizio igienico condominiale sul ballatoio. Recentemente, il Comune ha iniziato una procedura per vietare la vendita dell’immobile, sostenendo che le dimensioni siano troppo ridotte per essere considerato un’abitazione. La questione riguarda il rispetto delle normative sulla destinazione d’uso e le caratteristiche dell’immobile.

Milano, 11 aprile 2026 – Quel monolocale di 13 metri quadrati esiste dal 1881. E la documentazione catastale storica, risalente al 1947, ne certifica “ la destinazione abitativa e la consistenza di un solo vano, originariamente servito da un servizio igienico condominiale sul ballatoio”. Nel 1993, il proprietario, che ha ricevuto in eredità la microcasa in centro, realizza un servizio igienico interno da 1,09 metri quadrati, visto che i lavori condominiali che si concluderanno l’anno dopo prevedono l’eliminazione delle toilette comuni. Trent’anni dopo, il 28 marzo 2024, sottoscrive una proposta d’acquisto dell’immobile e s tipula pure il contratto preliminare, incassando una caparra di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Microcasa di 13 metri quadri (con bagno), il Comune prova a vietare la vendita: “Troppo piccola per viverci” Hong kong punta a vietare la vendita di auto a benzina entro il 2035 e collabora con l’agenzia energetica nazionale per nuove tecnologie di ricaricail governo di hong kong ha pubblicato un aggiornamento della roadmap per la diffusione dei veicoli elettrici, delineando traguardi chiave per il 2030... Riprende due minorenni in bagno durante la doccia, con una piccola telecamera: patrigno a processo per pornografia minorileIl dispositivo era nascosto nell’alimentatore del cellulare, attaccato ad una presa di corrente.