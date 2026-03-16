With the eyes of jazz | Sergio Munafò organ quartet in concerto al Miles Davis
Al Miles Davis si esibisce il quartetto di Sergio Munafò, noto chitarrista della scena jazz siciliana. La serata propone un repertorio che spazia tra standard, canzoni brasiliane e composizioni originali, mettendo in evidenza la versatilità e la sensibilità musicale del gruppo. L’evento offre l’occasione di ascoltare un mix di sonorità e stili diversi, interpretati da musicisti di consolidata esperienza.
Una serata dedicata al grande linguaggio del jazz, tra standard, songs brasiliane e composizioni originali, guidata dalla sensibilità musicale e dall’esperienza di Sergio Munafò, chitarrista tra i più raffinati della scena jazz siciliana.Per questo progetto Munafò riunisce un quartetto di grande spessore artistico. Accanto a lui il sassofonista tenore Gaspare Palazzolo, musicista di grande eleganza e profondità espressiva, con il quale Sergio condivide una lunga storia musicale fatta di concerti nei teatri e nei jazz club siciliani e una prestigiosa collaborazione nell’Orchestra Jazz Siciliana. Il risultato è un sound ricco e vibrante, dove chitarra, organo e sax tenore dialogano con naturalezza evocando le atmosfere dei grandi quartetti organ jazz della tradizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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