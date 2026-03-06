Gypsy swing nights al Miles Davis jazz club | sul palco il Yannis Constans & Davide Rizzuto Quartet

Al Miles Davis jazz club si terranno le Gypsy swing nights con il Yannis Constans & Davide Rizzuto Quartet. Quattro musicisti si esibiranno insieme, portando sul palco un progetto che unisce diversi stili musicali e influenze. La serata vedrà l’esibizione dal vivo di questi artisti, che proporranno un repertorio che attraversa generi e tradizioni sonore.

Sul palco, quattro musicisti d'eccellenza si incontrano per un progetto che attraversa confini, generi e storie sonore. Un quartetto nato dall'amicizia, dal ritmo nello sguardo e dalla passione per quelle sonorità senza tempo che fanno vibrare.Un viaggio musicale tra swing, bebop e musette, dove tradizione e freschezza si intrecciano in un live travolgente che parla al cuore. e al corpo. Oggi, più che mai, clarinetto e chitarra tornano protagonisti della scena internazionale, conquistando nuove generazioni che riscoprono il piacere di ballare come una volta. Composizioni originali e standard senza tempo saranno il motore di una serata elegante e frizzante, figlia dei grandi palchi europei dove questa formazione si è già fatta amare e ricordare.

