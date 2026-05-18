Toni Capuozzo racconta il suo terremoto

Venerdì 22 maggio alle ore 20:30 si terrà presso l’auditorium “G. De Cesare” di Remanzacco una serata dedicata a Toni Capuozzo, che presenterà il suo nuovo libro intitolato “Una piccola guerra - il 6 maggio 1976 del Friuli”. L’autore ripercorre eventi legati al terremoto avvenuto in quella regione nel 1976, offrendo un racconto dettagliato di quel momento storico. L’appuntamento offre l’opportunità di ascoltare direttamente dall’autore i ricordi e le riflessioni legate a quella vicenda.

Venerdì 22 maggio alle ore 20:30 in auditorium “G. De Cesare” a Remanzacco Toni Capuozzo presenta il suo ultimo saggio “Una piccola guerra - il 6 maggio 1976 del Friuli”.“Il terremoto, in fondo, è stata la piccola guerra della nostra generazione: un evento che segna tutti e ciascuno, che ti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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