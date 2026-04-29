Udine ricorda il sisma | in castello la presentazione del libro di Toni Capuozzo

Il 6 maggio 1976 a Udine si tiene una presentazione di un libro scritto da Toni Capuozzo, che ripercorre il terremoto di quell’anno. La giornata ricorda quell'evento, definito come una “piccola guerra” da chi lo ha vissuto, e mette in luce come la popolazione abbia affrontato la devastazione e le scelte fatte per ricostruire. La cerimonia si svolge all’interno del castello della città, coinvolgendo il pubblico presente.

Il 6 maggio 1976 non è stata solo una catastrofe, ma la "piccola guerra" di un popolo che ha saputo decidere cosa salvare e come ricominciare. A cinquant'anni da quella notte che cambiò per sempre il volto del Friuli, Udine si prepara a un momento di profonda riflessione collettiva. Martedì 5.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libroArezzo, 12 marzo 2026 – Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libro. A Castello Imperiali la presentazione del libro dell'oncologo Francesco SchittulliServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 31 marzo 2026, alle 18.