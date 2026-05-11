Il giornalista ha commentato che il presidente degli Stati Uniti sta cercando un accordo con la Cina, paragonandolo a una sorta di nuova Yalta, piuttosto che a una guerra mondiale. Ha inoltre osservato che gli europei si limitano a svolgere un ruolo di osservatori passivi durante questa crisi. Queste affermazioni sono state condivise in un colloquio recente, in cui sono stati evidenziati i differenti atteggiamenti delle varie parti coinvolte.

Toni Capuozzo, inviato di guerra che nel 2005 durante il conflitto in Iraq fu anche sequestrato dalle forze paramilitari sciite dell’esercito del Mahdi, ha una grande esperienza in Medio Oriente. Ma lo scrittore e giornalista non ricorda in tutti questi anni una gestione simile della guerra da parte degli Usa. «Non ho mai visto niente di paragonabile a quello che sta succedendo. Le guerre degli americani, per come le ho sempre viste, di solito sono gestite da team, oltre che approvate da un voto del Congresso. Se dovessi fare un esempio semplice di guerre simmetriche, direi che si è sempre trattato di conflitti da parte di Stati con degli eserciti, mentre oggi siamo di fronte a una guerra tra guerriglieri.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Toni Capuozzo: «Trump cerca un accordo con la Cina»

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