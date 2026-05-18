Todi ultimato il risanamento del Cimitero Nuovo Ora tocca agli interventi a Duesanti e Cecanibbi

A Todi sono stati completati i lavori di risanamento nel cimitero nuovo, con le operazioni che si concentrano ora sulle ultime rifiniture e sulla sistemazione degli aspetti burocratici. Restano da affrontare gli interventi nei cimiteri di Duesanti e Cecanibbi, che sono stati annunciati come prossimi step nel programma di manutenzione. I lavori nel cimitero di Todi si sono conclusi senza indicare problemi o ritardi, mentre le attività nelle altre aree sono ancora in fase di pianificazione o esecuzione.

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