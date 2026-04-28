Cimitero di Tuturano ultimato impianto elettrico | al via domande per allaccio lampade votive

È stato completato l’impianto elettrico nel cimitero di Tuturano, situato nella zona del primo ampliamento. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Brindisi ha comunicato che da ora sono aperte le domande per l’allaccio delle lampade votive. La notizia è stata diffusa tramite una nota inviata agli organi di informazione. La conclusione dei lavori riguarda l’intera area dell’ampliamento del cimitero.

TUTURANO - In una nota inviata agli organi di informazione, Cosimo Elmo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Brindisi ha annunciato che sono stati ultimati i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico nel cimitero di Tuturano, zona primo ampliamento. Per questo motivo tutti i.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Cimitero di Tuturano: “Iniziati i lavori per la predisposizione dell’allaccio delle lampade votive”BRINDISI - “Sono iniziati questa mattina i lavori per la predisposizione dell’allaccio delle lampade votive presso il cimitero comunale della... Leggi anche: Via Sambucia al buio da un anno: l'impianto è troppo vecchio, le lampade guaste non possono essere sostituite Contenuti utili per approfondire Cimiteri, il Comune di Fano investe 1,5 milioni. Il sindaco: «Rispetto e dignità per i nostri defunti»FANO Da lunedì in vendita i loculi della nuova ala del cimitero di Rosciano. Sono 115 dei 340 di cui sarà costituito il padiglione in cui troveranno posto anche 120 ossari, in virtù dell'aggiunta di ... corriereadriatico.it Montagna di spazzatura davanti al cimitero, il parroco: Uno scempioLucca, 9 luglio 2025 – Non c'è pace per il cimitero di San Ginese di Compito, già balzato agli onori delle cronache nei mesi scorsi per il cedimento di alcune tombe a causa del maltempo. Ora, a ... lanazione.it