Il governo ha approvato la proroga delle missioni internazionali italiane durante una riunione di breve durata. La decisione è stata presa in un Consiglio dei ministri che si è concluso in appena 15 minuti. Ora il passaggio riguarda il Parlamento, che dovrà esaminare il nuovo decreto. Il ministro della Difesa ha dichiarato che il provvedimento permette di adattarsi rapidamente ai cambiamenti improvvisi delle situazioni sul campo.

Rinnovate le missioni internazionali che vedono impegnata l’Italia. Il Consiglio dei ministri, in una seduta lampo durata 15 minuti, ha dato il via libera del al provvedimento di proroga delle missioni all’estero. Ora il testo passerà all’esame del Parlamento per la necessaria autorizzazione, come previsto dalla legge quadro. Come da “rito”, è prevedibile attendersi le consuete barricate delle opposizioni che, in ordine sparso, tra limature e correzioni di virgole, allestiranno il processo al governo “guerrafondaio” a favore di telecamera. Come su tutti i dossier di politica estera il campo largo brilla per posizioni frammentate. Le cronache parlamentare registrano per lo più 5 risoluzioni separate dei 5 partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Missioni all’estero, sì del governo. Ora tocca al Parlamento. Crosetto: “Nuovo decreto per muoverci di fronte a cambiamenti repentini”

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