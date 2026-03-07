Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello | arrestato un 28enne a Marano

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Marano dopo aver avuto una colluttazione con un altro passeggero su un bus dell'Anm affollato. Durante l'episodio, ha estratto un coltello con una lama di 22 centimetri, che è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti sul luogo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alla vicenda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

