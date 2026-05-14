Boom di video con bellissime ragazze negli stadi ma è tutto frutto dell’AI Cosa raccontano davvero queste immagini virali
Negli ultimi tempi sui social media circolano numerosi video che mostrano ragazze dall’aspetto attraente sedute negli spalti di eventi sportivi, come partite di calcio, basket o tennis. Tuttavia, queste immagini sono state create interamente tramite intelligenza artificiale e non rappresentano persone reali. La diffusione di questi contenuti ha portato a un aumento di clip virali che coinvolgono queste figure digitali, riempiendo i feed di piattaforme come TikTok e Instagram.
Le ragazze bellissime che guardano fisso in camera dagli spalti di una partita di calcio, di basket o di tennis non esistono: sono video generati dall’intelligenza artificiale che stanno saturando i di TikTok e Instagram. Questo nuovo trend, chiamato AI stadium broadcast, non è solo una sfida tecnologica ma una forma estrema di oggettificazione Video generati in pochi click. L’aspetto forse più sorprendente di questo fenomeno è che creare queste immagini oggi è diventato estremamente semplice. Bastano pochi strumenti di intelligenza artificiale generativa e un prompt preciso per ottenere in pochi click foto o video quasi indistinguibili da una vera ripresa televisiva. 🔗 Leggi su Open.online
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