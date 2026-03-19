Usare l’intelligenza artificiale senza esserne usati | incontro ad Arezzo per gli studenti

A Arezzo si è tenuto un incontro rivolto agli studenti sull'uso dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento sono stati affrontati i rischi e le opportunità di questa tecnologia, con particolare attenzione a come i giovani possano utilizzarla senza subirne gli effetti negativi. L’obiettivo era fornire strumenti pratici per un rapporto consapevole con le innovazioni digitali.

L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la vita quotidiana, influenzando in modo diretto soprattutto i giovani, tra studio, comunicazione e accesso alle informazioni. Se da un lato offre opportunità importanti, dall’altro comporta il rischio di una perdita di autonomia e pensiero critico. Per questo motivo la Consulta dei Consumatori della Camera di Commercio di Arezzo – Siena promuove il ciclo di incontri “Connessi ma consapevoli: usare l’intelligenza artificiale e non essere usati”, con l’obiettivo di educare gli studenti a un utilizzo responsabile e consapevole di queste tecnologie. Il primo appuntamento si terrà martedì 24 marzo alle ore 10:00 alla Borsa Merci di Arezzo, mentre il secondo è in programma il 16 aprile a Siena. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Usare l’intelligenza artificiale senza esserne usati: incontro ad Arezzo per gli studenti Articoli correlati “Gli studenti usano l’intelligenza artificiale come l’autotune senza rendersi conto che la macchina fa tutto”, l’allarme dell’esperto: “Così si dissolve tutto”Víctor Bermúdez, docente di filosofia che per cinque anni ha coordinato la stesura dei programmi ministeriali, in Spagna, in una lunga intervista a... Valditara: “Usare l’Intelligenza artificiale fa crescere gli apprendimenti. Primi risultati positivi. Invieremo questionario alle scuole”L’intelligenza artificiale entra nella scuola italiana con un primo programma sperimentale dedicato alla personalizzazione dell’apprendimento. Aggiornamenti e notizie su Usare l'intelligenza artificiale senza... Temi più discussi: L’IA obbligatoria per superare l’esame, succede all’Università di Pisa; Ecco come l’Intelligenza artificiale rivoluziona il farmaco, tra sviluppo record e medicina su misura; L’Intelligenza artificiale sociale contro le big tech; Intelligenza Artificiale: una minaccia alla nostra capacità di pensare e prendere decisioni? Cosa dicono le neuroscienze. Raffaele Gaito spiega come cambiano le domande per usare l’intelligenza artificiale in modo davvero utileCome usare l’intelligenza artificiale senza perdere spirito critico e umanità Chi sta iniziando a usare l’IA ogni giorno – professionisti, studenti, o ... assodigitale.it I sistemi di Intelligenza Artificiale nella scuolaGino Roncaglia è docente di digitaly humanities e filosofia dell’informazione presso l'università degli studi Roma Tre In questo suo intervento si sofferma sulla relazione tra sistemi di Intelligenza ... raiscuola.rai.it Appena qualche settimana fa la proposta di 5 mesi retribuiti per entrambi i genitori è stata respinta per costi elevati e rilievi tecnici della Ragioneria dello Stato. In Italia non esiste il congedo parentale paritario e i padri continuano a usare solo parzialmente i 10 - facebook.com facebook L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti”. @paolofrosina x.com