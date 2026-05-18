Tifosi Milan Gian Luca Rossi senza freni | Gli ossessionati fanno ridere lasciateli sfogare Non possono parlare più nemmeno dell’inchiesta e Cardinale in loro omaggio…

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Luca Rossi, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha recentemente espresso commenti duri nei confronti dei tifosi del Milan e dell’ambiente rossonero. Nel suo intervento, Rossi ha invitato gli appassionati milanisti a lasciar perdere le ossessioni, definendoli ridicoli, e ha criticato il loro atteggiamento riguardo all’inchiesta e alla presenza del presidente del club in alcune manifestazioni. Le sue dichiarazioni sono state riprese dai media, alimentando il dibattito tra le tifoserie.

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Il giornalista e tifoso interista Gian Luca Rossi è tornato a far parlare di sé con alcune dichiarazioni molto critiche rivolte all’ambiente rossonero e alla dirigenza del Milan. Nel suo intervento, Rossi ha utilizzato toni forti per commentare alcune recenti esternazioni attribuite a Gerry Cardinale e il dibattito sulla situazione del calcio italiano, dove ha . L'articolo Tifosi Milan, Gian Luca Rossi senza freni: “Gli ossessionati fanno ridere, lasciateli sfogare. Non possono parlare più nemmeno dell’inchiesta e Cardinale in loro omaggio.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Gian Luca Rossi irride il Milan (VIDEO): “Mi è crollato il mito di Capitan America. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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