Thuram provoca il Milan con uno striscione alla parata Scudetto dell’Inter | come Ambrosini e Maignan

Durante la celebrazione dello Scudetto dell’Inter, il giocatore ha esposto due striscioni rivolti al Milan, suscitando attenzione tra i presenti. L’episodio si è verificato nel corso della parata ufficiale, con il calciatore che ha portato in primo piano i cartelloni con messaggi mirati ai rivali rossoneri. L’evento ha coinvolto anche altri protagonisti, tra cui alcuni ex calciatori e il portiere della squadra, che si sono mossi tra i festeggiamenti.

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