Thuram provoca il Milan con uno striscione alla parata Scudetto dell’Inter | come Ambrosini e Maignan
Durante la celebrazione dello Scudetto dell’Inter, il giocatore ha esposto due striscioni rivolti al Milan, suscitando attenzione tra i presenti. L’episodio si è verificato nel corso della parata ufficiale, con il calciatore che ha portato in primo piano i cartelloni con messaggi mirati ai rivali rossoneri. L’evento ha coinvolto anche altri protagonisti, tra cui alcuni ex calciatori e il portiere della squadra, che si sono mossi tra i festeggiamenti.
Marcus Thuram protagonista assoluto della parata Scudetto dell’Inter con due striscioni provocatori rivolti ai rivali del Milan. L’attaccante nerazzurro ha rilanciato la storica rivalità tra le due tifoserie, richiamando vecchi sfottò di Ambrosini e Maignan durante le celebrazioni rossonere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Durante i festeggiamenti per il ventunesimo Scudetto, Marcus Thuram non ha perso l’occasione per sventolare uno striscione che sembrerebbe destinato a provocare i rossoneri 'X' @SoloEsclusivInt #Milan #Thuram #SpazioMilan - Facebook facebook
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