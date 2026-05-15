inter domenica festa scudetto e parata con il bus programma orari e percorso

Domenica prossima sarà una giornata dedicata alla celebrazione dello scudetto per i tifosi dell’Inter. La squadra parteciperà a una parata con un bus scoperto, che attraverserà le strade principali della città. Sono stati comunicati il programma, gli orari e il percorso ufficiale dell’evento, che coinvolgerà anche momenti di festa e testimonianze lungo il tragitto. La manifestazione si concluderà in un’area appositamente allestita, dove sarà possibile seguire da vicino l’arrivo della squadra.

Sarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi interisti. Inter-Hellas Verona (in programma a San Siro alle ore 15:00) non sarà solo l’ultima partita casalinga della stagione, ma sarà un’esperienza da vivere dall’inizio alla fine, per celebrare uno storico double: Scudetto e Coppa Italia. Un momento di incontro, condivisione della gioia e dell’orgoglio per i nostri colori, dentro lo stadio e per le vie di Milano. ICONIC. pic.twitter.com10p9zf3V2s — Inter?? (@Inter) May 15, 2026 Il Live Show prima di Inter-Hellas Verona. La giornata inizierà molto prima del fischio d’inizio. I cancelli di San Siro –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Inter, festa scudetto in Piazza Duomo a Milano

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