Il presidente del Senato, noto tifoso dell’Inter, ha fatto una dichiarazione dopo il pareggio del Milan contro la Lazio, provocando i rossoneri. Ha detto che sogna uno spareggio scudetto con il Milan, aggiungendo che sarebbe divertente. Ha anche commentato gli arbitri, senza fornire dettagli specifici. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni nel mondo del calcio.

Inter News 24 La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha provocato il Milan dopo il pareggio dei rossoneri contro la Lazio. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento per commentare il momento dell’ Inter e le recenti polemiche arbitrali. Nonostante i 68 punti e il vantaggio di +8 sul Milan, la seconda carica dello Stato invita alla cautela, non risparmiando però una provocazione suggestiva sul finale di stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « C’è un po’ di giustizia anche nel Calcio, dovevano essere di più i punti che l’Inter avrebbe dovuto avere ma alla fine ne ha uno in più di vantaggio sul Milan rispetto alla settimana prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa provoca il Milan: «Sogno uno spareggio scudetto coi rossoneri, sarebbe divertente. Sugli arbitri dico questa cosa»

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