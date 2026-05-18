Festa Inter lo striscione di Thuram fa discutere | ecco cosa rischia adesso l’attaccante

Durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, uno striscione esposto da Marcus Thuram ha attirato l'attenzione e suscitato reazioni. Le immagini della scena sono state condivise sui social e hanno generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le autorità sportive stanno valutando eventuali sanzioni a carico dell’attaccante, in base alle normative vigenti sui comportamenti durante gli eventi ufficiali. Al momento, non sono stati annunciati provvedimenti ufficiali nei confronti del calciatore.

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