Festa Inter lo striscione di Thuram fa discutere | ecco cosa rischia adesso l’attaccante
Durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, uno striscione esposto da Marcus Thuram ha attirato l'attenzione e suscitato reazioni. Le immagini della scena sono state condivise sui social e hanno generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le autorità sportive stanno valutando eventuali sanzioni a carico dell’attaccante, in base alle normative vigenti sui comportamenti durante gli eventi ufficiali. Al momento, non sono stati annunciati provvedimenti ufficiali nei confronti del calciatore.
Il Milan si giocherà la qualificazione in Champions League contro il Cagliari: serve una vittoria per avere la certezza matematica. Nel frattempo l'Inter festeggia Scudetto e Coppa Italia nel primo anno di Chivu sulla panchina nerazzurra. Durante la parata in pullman scoperto a Milano, l'attaccante Marcus Thuram ha raccolto uno striscione passatogli dai tifosi: un grande topo dallo sfondo rossonero. Il classico sfottò per prendere in giro i cugini del Milan. Prima di arrivare a piazza Duomo, Thuram ha esposto un altro striscione di sfottò: "I derby mettiteli nel c**o", con riferimento alle vittorie del Milan nella stracittadina in stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Caos festa Inter: lo scivolone di Marcus Thuram contro il Milan fa discutere i social.
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