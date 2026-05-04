Festa scudetto Inter a Milano i tifosi in piazza Duomo | Siamo campioni d'Italia milanisti state a casa

L'Inter ha vinto il ventunesimo scudetto della storia nerazzurra. Dopo la vittoria, migliaia di tifosi si sono radunati in piazza Duomo con bandiere, fuochi d'artificio e striscioni per i festeggiamenti: "È una goduria unica, milanisti state a casa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza DuomoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell’Inter.

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Temi più discussi: Oggi in Duomo, tra due settimane il bus scoperto: così l'Inter prepara la festa; Milano in festa: piazza Duomo nerazzurra per il 21° scudetto dell'Inter; Inter, pronta la festa in un San Siro esaurito e per le vie di Milano: per la Coppa c'è da aspettare; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano.

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