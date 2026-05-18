The Unknown stasera su Rai 2 | viaggi prove estreme e una nuova eliminazione

Stasera su Rai 2 va in onda il secondo episodio di The Unknown, con un focus su viaggi in Calabria, prove sempre più difficili e dinamiche di gruppo tra i partecipanti. La puntata presenta nuove sfide che mettono alla prova resistenza e capacità di collaborazione, mentre i concorrenti affrontano anche una nuova eliminazione. La trasmissione continua a seguire il percorso di individui che si confrontano con ambienti naturali e prove fisiche intense, mantenendo alta l’attenzione sul loro percorso.

Stasera su Rai 2 il secondo appuntamento con The Unknown: viaggi tra Calabria, prove sempre più estreme e strategie di gruppo. Le squadre si giocano tutto tra bivi decisivi ed eliminazioni inattese. Stasera, lunedì 18 maggio, secondo appuntamento in prima serata con The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure game di Rai 2. La puntata va in onda in prima serata alle 21:20 e promette nuove sfide, tensioni e colpi di scena lungo le strade della Calabria. Alla conduzione tornano Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, pronti a guidare i concorrenti tra bivi decisivi e prove sempre più complesse. Le squadre ancora in gioco dopo la prima eliminazione Dopo l'uscita del rapper Lorenzo "Mc" Drago, eliminato dai compagni di viaggio, l'avventura continua con due squadre ancora in competizione: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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