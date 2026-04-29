Questa sera va in onda su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori, una serie televisiva molto seguita. La nuova stagione porta con sé un cast rinnovato e diverse anticipazioni sulla trama. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale e sarà disponibile in prima visione. Le puntate sono attese dai fan da diverso tempo e rappresentano un nuovo capitolo della serie.

Le anticipazioni della nuova stagione di Mare Fuori, in onda questa sera in prima serata su Rai 2. L’attesa è finalmente finita e la sesta stagione di Mare Fuori andrà in onda questa sera su Rai 2. Dodici nuovi episodi che terranno compagnia ai telespettatori fino a giugno. La sesta stagione di Mare Fuori andrà in onda questa sera su Rai 2. Iniziano dodici nuovi episodi che terranno compagnia ai telespettatori fino alla prima settimana di giugno, con tante nuove dinamiche, scelte difficili, nuovi personaggi e nuove avventure. Cosa accadrà nell’IPM di Napoli? Tra i volti storici della serie Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, Carmine Recano, nel ruolo del Comandante, Lucrezia Guidone, che interpreta la Direttrice Sofia e Vincenzo Ferrera, nel ruolo di Beppe.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mare Fuori 6, la nuova stagione in onda stasera su Rai 2: cast e anticipazioni

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