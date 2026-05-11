Debutta su Rai 2 The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure reality con Elettra Lamborghini e Scintilla: ecco chi sono i concorrenti, come funziona il format e quante puntate sono previste. Preparatevi a dimenticare le bussole e la certezza delle mappe: stasera, lunedì 11 maggio, nella prima serata di Rai 2 debutta The Unknown - Fino all'ultimo bivio. Il nuovo adventure game, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, promette di scardinare le regole del genere con un mix di adrenalina, psicologia e paesaggi mozzafiato. Una conduzione "esplosiva" A guidare questa spedizione verso l'ignoto troviamo una coppia che promette scintille (in tutti i sensi): la Twerking Queen Elettra Lamborghini e l'ironia travolgente di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Unknown su Rai 2: cast, concorrenti e quante puntate prevede il reality

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