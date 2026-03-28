Canzonissima | le anticipazioni della seconda puntata

Stasera su Rai 1 andrà in onda in prima visione alle 21 la seconda puntata di Canzonissima, trasmissione musicale che torna nel palinsesto. Sono previste esibizioni di vari cantanti e la presenza di ospiti, con una scaletta che include anche momenti di intrattenimento e contest. La puntata del 28 marzo 2026 rappresenta il secondo appuntamento di questa edizione.

, 28 marzo 2026. Questa sera, sabato 28 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la seconda puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast, cantanti. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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