Allo Spazio Musa di Torino si sfidano i pregiudizi | The Plot #2 la mostra che spazia tra arte e neuroscienze

A Torino, allo Spazio Musa, si tiene per il terzo anno consecutivo una mostra organizzata dalla Fondazione The Plot. L’esposizione, intitolata The Plot #2, unisce arte e neuroscienze per esplorare i processi cerebrali attraverso opere artistiche. L’evento si concentra sulla sfida ai pregiudizi, offrendo un percorso tra installazioni e rappresentazioni visive che collegano il mondo della scienza a quello dell’arte.

Torna a Torino per il terzo anno consecutivo il progetto espositivo della Fondazione The Plot, dedicato all’esplorazione dei meccanismi cerebrali attraverso il linguaggio artistico. Martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026, lo Spazio Musa di via della Consolata ospiterà "The Plot #2", una mostra che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Allo Spazio Musa di Torino si sfidano i pregiudizi: The Plot #2, la mostra che spazia tra arte e neuroscienzeIl 5 e 6 maggio 2026 allo Spazio Musa di Torino va in scena The Plot #2. Una mostra gratuita che esplora il dialogo tra arte e neuroscienze comportamentali. torinotoday.it

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