The Good of Life | Simona Trentacoste Special Quartet al Teatro Agricantus

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio, il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà il concerto del Simona Trentacoste Special Quartet che presenterà il progetto intitolato “The Good of Life”. L’evento vedrà la band esibirsi in un’esibizione dedicata alla musica jazz, con un repertorio che combina elementi della scena internazionale con un’interpretazione moderna. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, senza modifiche al programma ufficiale.

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Giovedì 21 maggio il Simona Trentacoste Special Quartet porterà in scena “The Good of Life” al Teatro Agricantus di Palermo, un concerto che attraversa la cultura jazz internazionale con sensibilità contemporanea e grande cura interpretativa. La raffinatezza del pianoforte, la profondità del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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The Good Life (feat. Antonio Petralia, Tony Brundo, Massimo Moriconi)

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