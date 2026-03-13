Cosa: Quarto ed ultimo episodio della serie teatrale Life is Life.. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo, dal 19 al 29 marzo 2026.. Perché: Un esperimento narrativo unico che porta il linguaggio della serialità televisiva sul palcoscenico.. Il Teatro Parioli Costanzo si prepara a chiudere un cerchio narrativo ambizioso e innovativo con il debutto del quarto e ultimo episodio di Life is Life. Sotto la direzione artistica di Massimiliano Bruno, la stagione 2025-2026 ha visto nascere un progetto che sfida i canoni tradizionali della drammaturgia, proponendo una vera e propria serie teatrale a puntate. Questo format, distribuito lungo l’arco... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Life is Life al Teatro Parioli: il gran finale della serie

Articoli correlati

Leggi anche: Life Is Life: al Parioli il terzo atto della serie aliena

"Life is Life – Episodio 4" di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli CostanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Life is Life Ep.

Tutti gli aggiornamenti su Teatro Parioli

Temi più discussi: Life is Life – Episodio 4 di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli Costanzo; Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo; Life is life un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4 Al Teatro Parioli dal 19 marzo; Traffico Roma del 12-03-2026 ore 20 | 30.

Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzoTeatro Parioli Costanzo, Roma | Stagione Teatrale 2025–2026 19 | 29 marzo 2026 Life Is Life – La serie a teatro in quattro episodi LIFE IS LIFE – Episodio ... romadailynews.it

Life is Life – Episodio 4 di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli CostanzoLife is Life Ep.4 è un progetto di Massimiliano Bruno che arriva al Teatro Parioli Costanzo dal 19 al 29 marzo. Dopo i primi tre episodi prosegue la serie per il teatro scritta da Massimiliano Bruno ... romatoday.it

Drupi. . Il 31 marzo al Teatro Parioli di Roma, celebreremo "50 anni da Piccola e Fragile"! Sei pronto a rivivere i grandi successi Biglietti disponibili qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/drupi-50-anni-da-piccola-e-fragile/282536 - facebook.com facebook