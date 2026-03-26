Ritorno a Hawkins sotto la neve | Stranger Things | Tales from ’85 ha una data d’uscita su Netflix

Netflix ha annunciato che il 23 aprile 2026 uscirà “Stranger Things: Tales from ’85”, il primo spin-off ufficiale in formato animato della serie. La novità si inserisce in un progetto di espansione dell’universo creato dai fratelli Duffer, con una narrazione ambientata nel 1985 e ambientata a Hawkins, sotto la neve. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dalla piattaforma streaming.

L’universo creato dai fratelli Duffer si prepara a un’espansione senza precedenti. Netflix ha annunciato che il 23 aprile 2026 debutterà Stranger Things: Tales from ’85, il primo spin-off ufficiale in formato animato della saga. Non si tratta di un reboot, ma di un tassello fondamentale della cronologia ufficiale: la serie è ambientata nel periodo finora inesplorato tra la seconda e la terza stagione. Ritroveremo l’intero gruppo di protagonisti — da Eleven e Mike a Steve e Dustin — impegnati ad affrontare una minaccia inedita in una cornice visiva sorprendente: una Hawkins completamente ricoperta di neve. Nonostante il ritorno dei personaggi iconici, il cast vocale vedrà l’avvicendamento con nuovi doppiatori, segnando un nuovo corso stilistico per il franchise dopo la conclusione della quinta stagione della serie madre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ritorno a Hawkins sotto la neve: “Stranger Things: Tales from ’85” ha una data d’uscita su Netflix Articoli correlati Leggi anche: "Stranger Things: Tales from '85", svelati data di uscita e teaser trailer dello spinoff animato Stranger Things: Storie dal 1985 – Online il nuovo trailer che svela la data d’uscita su NetflixTornano Undici e i ragazzi di Hawkins in una nuova avventura animata ambientata tra la seconda e la terza stagione. Stranger Things: Tales From '85: New Character Posters Review (HD), Amazingly Captured Into Anime Tutto quello che riguarda Stranger Things Temi più discussi: Netflix, le serie Tv di aprile 2026: Stranger Things torna in grande stile, nuovo mistero ad Hawkins (e c'è anche Undici); I primi due episodi di 'Stranger Things: Tales from '85' arrivano al cinema.; Stranger Things: Tales From ’85 – il ritorno a Hawkins che non ti aspetti (e che forse aspettavi da sempre); Amazon adotta un cucciolo (di metallo): arrivano i cani-robot per le tue consegne. Stranger Things non è ancora finito: ecco il trailer della nuova serie con il ritorno di Undi e tutti gli altri!Mentre molti fan non si ancora psicologicamente ripresi dalla conclusione della serie principale, l’universo di Stranger Things trova nuova linfa vitale nell’animazione, in cui i protagonisti non ince ... libero.it Netflix, le serie di aprile 2026: Stranger Things torna con una nuova avventuraTra demoni, licei internazionali, clan criminali e il ritorno a Hawkins: tutte le serie Netflix in uscita ad aprile 2026 da segnarsi in agenda. libero.it Dimenticate le bici e gli anni 80 di Stranger Things: arriva domani su Netflix la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer. Scopriamola insieme a Cineclub! - facebook.com facebook