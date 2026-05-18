The Batman- Parte 2 si illumina di molte stelle a partire da Scarlett Johansson e Sebastian Stan

Si avvicina l'uscita della seconda parte di The Batman, sequel molto atteso diretto da Matt Reeves. Tra i protagonisti annunciati ci sono Scarlett Johansson e Sebastian Stan. La produzione del film sta portando avanti le riprese, anche se non sono ancora state rilasciate date ufficiali di uscita. Sul set si sono visti anche altri attori, senza però dettagli sui loro ruoli. La prima parte ha riscosso successo, e ora si attende di scoprire cosa offrirà questa nuova fase.

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