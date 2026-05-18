The Batman- Parte 2 si illumina di molte stelle a partire da Scarlett Johansson e Sebastian Stan
Si avvicina l'uscita della seconda parte di The Batman, sequel molto atteso diretto da Matt Reeves. Tra i protagonisti annunciati ci sono Scarlett Johansson e Sebastian Stan. La produzione del film sta portando avanti le riprese, anche se non sono ancora state rilasciate date ufficiali di uscita. Sul set si sono visti anche altri attori, senza però dettagli sui loro ruoli. La prima parte ha riscosso successo, e ora si attende di scoprire cosa offrirà questa nuova fase.
Manca ancora un po' alla seconda parte di The Batman, attesissimo sequel del film girato da Matt Reeves. Il primo film è stato di un'epopea di tre ore che ha rilanciato un supereroe iconico grazie a un'atmosfera noir, un sacco di pezzi dei Nirvana e una gran prova d'attore da parte di Robert Pattinson, nella sua lettura emozionale ed emozionante del protettore di Gotham. Il secondo episodio arriverà in sala il primo ottobre 2027. Detto questo, ora che la produzione è entrata nel vivo, Matt Reeves ha deciso di annunciare gli aggiornamenti del cast su Twitter, in modo simile a quanto già fatto nel 2019, Per l'occasione, decise di presentare i membri del cast uno a uno, sotto forma di GIF animate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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Il regista Matt Reeves ha rivelato su X che Scarlett Johansson si unirà ufficialmente unita al cast di The Batman: Parte 2. Il sequel del film con Robert Pattinson uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027. Ansa/Tolga Akmen - Facebook facebook
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Cast completo per The Batman Parte 2 reddit
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