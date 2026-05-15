Le riprese di The Batman 2 sono iniziate nel Regno Unito, con il regista Matt Reeves che il 14 maggio ha annunciato attraverso una serie di post su X i nuovi attori del cast. Tra i personaggi confermati ci sono Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent e Scarlett Johansson tra gli interpreti. Il film rappresenta il seguito dell'ultimo capitolo dedicato al supereroe e le riprese sono attualmente in corso. Nessuna altra informazione sui dettagli della produzione o sulla trama è stata ancora resa pubblica.

Le riprese di The Batman 2 sono ufficialmente partite nel Regno Unito e Matt Reeves non ha perso tempo: il 14 maggio, attraverso una serie di post su X, il regista ha svelato ufficialmente i nuovi volti che popolerranno la sua Gotham City. Tra conferme attese e sorprese inedite, il cast del sequel si fa sempre più ricco. Sebastian Stan, Scarlett Johansson e la famiglia Dent al centro del sequel. Il grande protagonista degli annunci è senza dubbio Harvey Dent, personaggio chiave della mitologia di Batman che nel sequel sarà interpretato da Sebastian Stan. Reeves lo ha presentato con una GIF che lo ritrae in penombra, il volto attraversato da emozioni contrastanti un’anticipazione visiva perfetta per un personaggio destinato a vivere una delle cadute più drammatiche dell’universo DC. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Batman 2: Sebastian Stan è Harvey Dent, Scarlett Johansson nel cast — tutto sul sequel di Matt Reeves

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THE BATMAN Part 2: Sebastian Stan = TWO-FACE HARVEY DENT Confirmed!

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