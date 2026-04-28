TFA sostegno XI ciclo zero posti nel secondo grado in tutte le Regioni cosa vuol dire? Le Università potrebbero comunque richiedere i corsi? Il Punto di Sonia Cannas
Durante una diretta condotta da Andrea Carlino con Sonia Cannas, si è discusso dell’avvio dell’undicesimo ciclo del TFA sostegno. È stato riferito che in tutte le Regioni non sono stati assegnati posti nel secondo grado. La nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, datata 14 aprile e inviata agli atenei, ha fornito le prime indicazioni su questa situazione. Sono state sollevate anche domande sulla possibilità per le università di richiedere comunque i corsi.
Nel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, con ospite Sonia Cannas, si è fatto il punto sull’avvio dell’undicesimo ciclo del TFA sostegno, alla luce della nota diffusa dal Ministero dell’Università e della Ricerca il 14 aprile e indirizzata agli atenei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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