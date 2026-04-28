TFA sostegno XI ciclo zero posti nel secondo grado in tutte le Regioni cosa vuol dire? Le Università potrebbero comunque richiedere i corsi? Il Punto di Sonia Cannas

Durante una diretta condotta da Andrea Carlino con Sonia Cannas, si è discusso dell’avvio dell’undicesimo ciclo del TFA sostegno. È stato riferito che in tutte le Regioni non sono stati assegnati posti nel secondo grado. La nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, datata 14 aprile e inviata agli atenei, ha fornito le prime indicazioni su questa situazione. Sono state sollevate anche domande sulla possibilità per le università di richiedere comunque i corsi.