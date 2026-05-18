TFA sostegno XI ciclo in attesa dei bandi focus sui requisiti di accesso

Al momento, non sono stati ancora pubblicati i bandi relativi all’XI ciclo del TFA sostegno ordinario, con particolare attenzione ai requisiti di accesso. La pubblicazione delle procedure dipende dalla Nota Ministeriale che, finora, non ha ancora diffuso le date ufficiali né i dettagli specifici per questa fase. Gli aspiranti docenti interessati devono quindi attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità di iscrizione e i requisiti richiesti. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui