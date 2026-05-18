TFA sostegno XI ciclo in attesa dei bandi focus sui requisiti di accesso
Al momento, non sono stati ancora pubblicati i bandi relativi all’XI ciclo del TFA sostegno ordinario, con particolare attenzione ai requisiti di accesso. La pubblicazione delle procedure dipende dalla Nota Ministeriale che, finora, non ha ancora diffuso le date ufficiali né i dettagli specifici per questa fase. Gli aspiranti docenti interessati devono quindi attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità di iscrizione e i requisiti richiesti. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità competenti.
TFA sostegno ordinario: si è in attesa dei bandi per l’XI ciclo. Così come stabilito dalla Nota Ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, 30.241 sono i posti stabiliti come fabbisogno complessivo. Entro lo scorso 7 maggio le Università interessante hanno inserito nell’apposita Banca Dati la loro proposta di attivazione: le operazioni propedeutiche all’avvio dell’XI ciclo, pertanto, vanno avanti. Vediamo quali sono nello specifico i requisiti e chi potrà parteciparvi, in base alla normativa a cui si è fatto riferimento per i cicli precedenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Il MUR ha avviato l'XI ciclo del TFA Sostegno: 30.241 posti per la specializzazione, con la scuola primaria e le regioni del Nord in testa al fabbisogno. Per chi punta alla specializzazione sul sostegno, la finestra si apre adesso. Leggi l'articolo completo: https:// - Facebook facebook
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