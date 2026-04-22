TFA Sostegno XI Ciclo boom di posti alla Primaria e spinta verso le regioni del Nord | requisiti e prove previste

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato ufficialmente l’avvio delle procedure per l’XI ciclo del TFA Sostegno, destinato all’anno accademico 20252026. La nota n. 4660 del 14 aprile 2026 specifica i requisiti e le modalità delle prove, con un incremento significativo di posti disponibili nelle scuole di primaria e una forte concentrazione nelle regioni del Nord.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con la nota ufficiale n. 4660 del 14 aprile 2026, ha formalmente dato il via alle procedure per l’attivazione dell’XI ciclo del TFA Sostegno per l'anno accademico 20252026. La nota rappresenta il primo passo concreto verso la pubblicazione dei bandi universitari, definendo il fabbisogno nazionale e le linee guida per gli Atenei. Si attende adesso la distribuzione dei posti tra le varie Università che esprimeranno disponibilità nell’attivare i corsi e le date delle prove preselettive. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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