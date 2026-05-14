TFA sostegno XI ciclo su cosa prepararsi per affrontare al meglio le prove? Quadri di accesso dei cicli precedenti
Per affrontare al meglio le prove del TFA sostegno XI ciclo, è utile conoscere i quadri di accesso dei cicli passati, che sono stati regolati da normative specifiche. Questi documenti delineano i criteri di selezione e i parametri di valutazione adottati nelle passate edizioni. La normativa vigente, infatti, ha stabilito un articolato insieme di regole che guidano le modalità di ammissione e di preparazione.
In base alla normativa che ha disciplinato i cicli precedenti, l'accesso al TFA sostegno per l'XI ciclo è regolato da un articolato quadro normativo che definisce criteri di selezione e ambiti di valutazione. Analizziamo le modalità di svolgimento delle prove — dalla preselettiva ai colloqui orali — previste dal DM 922019. Focus sui contenuti disciplinari stabiliti dall'Allegato C del DM 30 settembre 2011, punto di riferimento essenziale per la preparazione dei candidati su tematiche che spaziano dalle competenze socio-psico-pedagogiche alla normativa sull'autonomia scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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