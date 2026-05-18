Test MotoGP 2026 Pedro Acosta il più veloce nella mattinata al Montmelò Pochi giri per Bezzecchi e Bagnaia
Durante la mattinata dei test ufficiali MotoGP al Montmelò, Pedro Acosta ha registrato il miglior tempo, coprendo pochi giri. Bezzecchi e Bagnaia hanno invece completato un numero limitato di giri. La sessione si svolge nel giorno successivo al Gran Premio di Catalogna, che si è disputato ieri. La pista è stata aperta per consentire ai piloti di raccogliere dati e testare nuove soluzioni tecniche in vista delle prossime competizioni.
Dopo il rocambolesco Gran Premio di Catalogna 2026 di ieri, il Montmelò ospita oggi una giornata di Test Ufficiali MotoGP. Nonostante le numerose assenze, i piloti sono comunque scesi in pista per raccogliere informazioni utili. La migliore prestazione è stata fatta segnare dalla KTM di Pedro Acosta, ieri buttato fuori all’ultima curva dal giapponese Ai Ogura. Lo spagnolo nei minuti finali della sessione mattutina ha fatto segnare il crono di 1’38?767, beffando per 64 millesimi la Yamaha del francese Fabio Quartararo. Terza posizione per un’altra KTM guidata da Enea Bastianini che si ferma a 117 millesimi dalla migliore prestazione. Quindi quarto Maverick Vinales (KTM +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Test MotoGP a Buriram, Pedro Acosta (KTM) traccia le conclusioni dopo la due giorni in Thailandia
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nella FP2, Marc Marquez in scia, più indietro Bezzecchi e Bagnaia
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bezzecchi e Bagnaia in crescita
Brutta caduta in Curva 7 e test finiti per Jorge Martin. Lo spagnolo è al Centro Medico. Attendiamo aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. #MemasGP #JorgeMartin #Aprilia #CatalanTest #MotoGP - Facebook facebook
Pedro Acosta analizza il primato nelle Prove di Barcellona 2026: KTM veloce, ma occhio alla gomma posteriore. Saremo più competitivi di Le Mans. #acosta #ktm #barcellona #motogp x.com
Pedro Acosta critica la decisione di riprendere il MotoGP di Catalunya dopo due bandiere rosse reddit
Test MotoGP 2026, Pedro Acosta il più veloce nella mattinata al Montmelò. Pochi giri per Bezzecchi e BagnaiaDopo il rocambolesco Gran Premio di Catalogna 2026 di ieri, il Montmelò ospita oggi una giornata di Test Ufficiali MotoGP. Nonostante le numerose assenze, ... oasport.it
Dalle 10 alle 18 i piloti della MotoGP saranno in pista per la seconda sessione di test in stagione del 2026Giornata di test a Barcellona per i piloti della MotoGP, seguite il LIVE di FormulaPassion.it per non perdervi neanche un minuto in pista ... formulapassion.it