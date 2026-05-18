Test MotoGP 2026 Pedro Acosta il più veloce nella mattinata al Montmelò Pochi giri per Bezzecchi e Bagnaia

Durante la mattinata dei test ufficiali MotoGP al Montmelò, Pedro Acosta ha registrato il miglior tempo, coprendo pochi giri. Bezzecchi e Bagnaia hanno invece completato un numero limitato di giri. La sessione si svolge nel giorno successivo al Gran Premio di Catalogna, che si è disputato ieri. La pista è stata aperta per consentire ai piloti di raccogliere dati e testare nuove soluzioni tecniche in vista delle prossime competizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui