LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Marc Marquez veloce nella FP2 Bezzecchi e Bagnaia in crescita

Durante la sessione FP2 del GP del Brasile 2026 di MotoGP, Martin ha segnato il miglior tempo con 1’18”523, mentre Bezzecchi e Bagnaia sono risultati in crescita, con Bezzecchi che ha concluso il suo giro a 0,436 secondi da Martin e si è piazzato in ottava posizione. Marc Marquez si è mostrato veloce nella seconda sessione di prove libere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Martin vola in testa in 1’18?523, mentre Bezzecchi conclude il suo giro a 0?436 dal compagno di squadra, in ottava posizione. 14.32 Jorge Martin sale in quarta posizione a 0?188 dalla vette, mentre si lancia ancora Bezzecchi. E’ un time-attack quello di Martin, come anche per il Bezz. 14.30 10? alla fine di questa FP2 e piloti che si preparano per un nuovo run prima delle qualifiche. 14.29 Davide Brivio (Team Trackhouse) ha parlato ai microfoni di Sky Sport di problemi legati al corretto uso delle gomme. Difficoltà nel trovare la giusta finestra di temperatura. 14.27 Molto bene Ai Ogura che sull’Aprilia Trackhouse va forte ed è secondo a 0?101 dal tempo di Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bezzecchi e Bagnaia in crescita Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio del Brasile: dove vedere qualifiche, sprint e gare. MotoGP | GP Brasile 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)Diretta Qualifiche GP Brasile MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Goiania dove, a partire dalle 14:50 si disputeranno le qualifiche del G ... motograndprix.motorionline.com LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: la pioggia mette Bezzecchi fuori dai giochi. Bagnaia si salvaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.07 Notte fonda per Marco ... oasport.it MotoGP, Marc Marquez maestro del limite: l’arma che spaventa i rivali a Goiania #motogp #braziliangp #marcmarquez #mm93 #ducati #corsedimoto x.com MOTOGO I La Honda di Zarco domina le prequalifiche nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, in Brasile. Poi la Ducati di Marc Marquez. In difficoltà l'Aprilia di Bezzecchi solo ventesimo, nono Pecco Bagnaia #ANSA facebook