Terzo settore | via il rischio impresa ma resta il nodo fiscale

Una recente revisione normativa ha eliminato il rischio di impresa per molte organizzazioni del terzo settore, introducendo però nuove questioni fiscali. La soglia di 80 mila euro di entrate, stabilita per determinare la qualificazione delle associazioni, ha generato discussioni sulla sua incidenza sui piccoli enti. Allo stesso tempo, il test di commercialità, che verifica se le attività svolte sono prevalenti o meno di carattere commerciale, rischia di mettere in crisi alcune realtà di dimensioni ridotte.

? Domande chiave Come influisce la nuova soglia di 80 mila euro sulle associazioni? Perché il test di commercialità minaccia la sopravvivenza dei piccoli enti? Quali rischi corrono le sagre e i circoli locali in Umbria? Cosa cambia per chi gestisce attività economiche senza essere un'impresa??? In Breve Soglia agevolazioni fiscali ridotta da 130 mila a 80 mila euro per gli enti. Rischio vulnerabilità per il 15-25% degli enti del Terzo settore coinvolti. Impatto critico su sagre, festival e . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The art of origination: Offtake and risk in GBs energy market

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