Terzo settore Tassinari FI | Chiarezza fiscale e sostegno concreto al volontariato e alla cultura dei territori

Un emendamento approvato recentemente mira a migliorare la situazione di migliaia di organizzazioni di volontariato e realtà culturali presenti in diverse regioni italiane. L'intervento si concentra sulla definizione di norme fiscali più chiare e su un sostegno pratico alle attività di questi enti, con l'obiettivo di assicurare maggiore stabilità e continuità nelle loro operazioni. La proposta riguarda specificamente le questioni normative che coinvolgono il settore del terzo settore.

“Con questo emendamento interveniamo su un nodo cruciale per migliaia di organizzazioni di volontariato e realtà culturali diffuse in tutta Italia, garantendo certezza normativa e sostenibilità operativa”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e presidente del gruppo di Forza Italia in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bilancio Regione Campania, Errico (FI): “Sostegno al Terzo settore e impulso all’imprenditoria femminile”Il primo provvedimento introduce l’istituzione del “Fondo per il sostegno degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con sede in Campania”, con... Bilancio Regione Campania, Errico (FI): “Sostegno al Terzo settore e nuovo impulso all’imprenditoria femminile”Tempo di lettura: 2 minutiDue interventi mirati, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, per rafforzare il tessuto sociale ed economico... Contenuti di approfondimento Si parla di: Più tutele per chi valorizza l'Emilia-Romagna: Tassinari (FI) muove il Parlamento per il Terzo settore; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: TERZO SETTORE; BOSCAINI (FI): VA PROROGATO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E PRO LOCO. Più tutele per chi valorizza l'Emilia-Romagna: Tassinari (FI) muove il Parlamento per il Terzo settoreLa deputata forlivese punta alla proroga dei regimi fiscali di favore per sostenere tradizioni, eventi e turismo locale ... forlitoday.it