Un incidente a Modena ha coinvolto un’auto che ha investito alcuni pedoni. Le autorità hanno confermato che l’accaduto non ha collegamenti con attività terroristiche e che si tratta di un episodio attribuibile a un problema di natura psichiatrica. La ricostruzione ufficiale indica che l’individuo coinvolto non aveva intenzioni terroristica, e le prime indagini si sono concentrate sulla possibile instabilità mentale dell’autista. La vicenda si è svolta senza che vi siano stati altri elementi di minaccia o di coinvolgimento di gruppi esterni.

Mancava solo l’ ufficialità, adesso è arrivata una conferma che avvicina molto alla verità definitiva: alla base di quanto accaduto a Modena non ci sono state finalità terroristiche. A dirlo è stato direttamente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro nella prefettura nella città emiliana, divenuta scenario di un fatto di sangue su cui una parte della destra italiana ha visto un’opportunità per alimentare la questione razziale e di cittadinanza. “Chiaramente gli inquirenti faranno faranno ulteriori accertamenti”, però il fatto sembra collocabile “in una situazione di disagio psichiatrico ” ha detto il numero uno del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sui pedoni a Modena, Piantedosi: “Il terrorismo non c’entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico”

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