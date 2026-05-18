Un uomo di 40 anni residente a Somerville è deceduto in modo improvviso e tragico in una stazione della metropolitana dell’area di Boston. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era sulle scale mobili, davanti a numerosi testimoni. I presenti hanno chiamato i servizi di emergenza, ma nonostante gli interventi, il decesso è stato confermato sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un episodio tragico si è verificato in una stazione della metropolitana nell’area di Boston, dove un uomo di 40 anni, residente a Somerville, è morto dopo un incidente avvenuto sulle scale mobili. Secondo le ricostruzioni, la vittima è caduta improvvisamente e i suoi abiti sarebbero rimasti incastrati nel meccanismo dei gradini, provocando una compressione al collo e una conseguente asfissia, davanti a numerose persone presenti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, citate nelle ricostruzioni, mostrerebbero l’uomo mentre tenta ripetutamente di liberarsi, in evidente difficoltà respiratoria, mentre diversi passanti assistono alla scena senza che l’allarme venga dato immediatamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terrore in metropolitana, muore sulle scale mobili davanti a decine di persone: una fine atroce. Cosa gli è successo

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