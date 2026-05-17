Cade sulle scale mobili e rimane intrappolato ma nessuno lo soccorre 40enne muore strangolato dai vestiti a Boston
Un uomo di 40 anni è morto a Boston dopo essere rimasto intrappolato sulle scale mobili di una stazione. La videosorveglianza mostra il momento in cui l'uomo cade e finisce con i vestiti impigliati, rimanendo bloccato mentre la scala mobile continua a muoversi. Diversi passanti assistono alla scena, ma nessuno interviene per aiutarlo. L'uomo ha perso la vita a causa di un soffocamento provocato dai vestiti che si sono stretti intorno al collo.
La tragedia ripresa nei filmati di videosorveglianza della stazione in cui si vedono diversi passanti che ignorano l'uomo intrappolato con i vestiti nella scala mobile che continua a scorrere. La prima chiamata ai numeri di emergenza è arrivata solo 20 minuti dopo quando ormai il quarantenne era già in condizioni critiche. Secondo i pompieri, i vestiti bloccati nei gradini lo hanno strangolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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