Cade sulle scale mobili e rimane intrappolato ma nessuno lo soccorre 40enne muore strangolato dai vestiti a Boston

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è morto a Boston dopo essere rimasto intrappolato sulle scale mobili di una stazione. La videosorveglianza mostra il momento in cui l'uomo cade e finisce con i vestiti impigliati, rimanendo bloccato mentre la scala mobile continua a muoversi. Diversi passanti assistono alla scena, ma nessuno interviene per aiutarlo. L'uomo ha perso la vita a causa di un soffocamento provocato dai vestiti che si sono stretti intorno al collo.

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La tragedia ripresa nei filmati di videosorveglianza della stazione in cui si vedono diversi passanti che ignorano l'uomo intrappolato con i vestiti nella scala mobile che continua a scorrere. La prima chiamata ai numeri di emergenza è arrivata solo 20 minuti dopo quando ormai il quarantenne era già in condizioni critiche. Secondo i pompieri, i vestiti bloccati nei gradini lo hanno strangolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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