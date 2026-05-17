Incidente nella notte sulla SS 186 | auto si ribalta a Pioppo ferita una ragazza

Da monrealelive.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un incidente si è verificato sulla SS 186 di Monreale, vicino alla stazione di servizio all’ingresso di Pioppo. Un’auto si è ribaltata lungo la strada, coinvolgendo una ragazza che è rimasta ferita nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita, mentre le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso.

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Un’automobile si è ribaltata nella notte lungo la Strada Statale 186 di Monreale, all’altezza della stazione di servizio che segna l’ingresso della frazione di Pioppo. Una ragazza che si trovava a bordo del veicolo è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori del 118 per prestare le prime cure alla giovane coinvolta. Le operazioni di rimozione del mezzo incidentato sono state affidate alla ditta Giurintano. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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