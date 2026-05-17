Incidente nella notte sulla SS 186 | auto si ribalta a Pioppo ferita una ragazza

Nella notte, un incidente si è verificato sulla SS 186 di Monreale, vicino alla stazione di servizio all’ingresso di Pioppo. Un’auto si è ribaltata lungo la strada, coinvolgendo una ragazza che è rimasta ferita nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita, mentre le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso.

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Un’automobile si è ribaltata nella notte lungo la Strada Statale 186 di Monreale, all’altezza della stazione di servizio che segna l’ingresso della frazione di Pioppo. Una ragazza che si trovava a bordo del veicolo è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori del 118 per prestare le prime cure alla giovane coinvolta. Le operazioni di rimozione del mezzo incidentato sono state affidate alla ditta Giurintano. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Incidente nella notte sulla SS 186: auto si ribalta a Pioppo, ferita una ragazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta: ferita una donnaUn'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Manzoni a Posillipo. Pauroso incidente sulla via per San Cataldo: Fiat Panda si ribalta, ferita una coppiaLECCE – Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364, che collega Lecce alla marina di San... Incidente nella notte sulla Statale Aurelia a Capo Berta: intervento dei Vigili del Fuoco x.com Samuele Nava morto a 28 anni nell’incidente in moto sull’ex Statale 36: la sbandata e lo schianto contro il guardrailLa vittima della tragedia a Valmadrera è un ragazzo di Eupilio (Como). Dai primi accertamenti sembrerebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Lo scooterone ritrovato a quasi mezzo chilometro di ... ilgiorno.it Incidenti, due giovani morti nelle notte sulle strade lombardeSabato notte tragico sulle strade lombarde. In due incidenti, uno in provincia di Lodi l'altro nel lecchese, hanno perso la vita due giovani. Poco prima dell'una di domenica, a Valmadrera un 28enne ch ... rainews.it